17-летняя фигуристка Софья Самодурова попала под обстрел критиков. За нее вступился заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.
17-летняя фигуристка Софья Самодурова попала под обстрел критиков. За нее вступился заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.
Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Один из подписчиков попытался задеть юную особу, оставив злобный комментарий: "Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь".
Софья не захотела вступать в конфликт, поэтому ответила довольно сухо и коротко. Она поблагодарила хейтера и добавила, что подобные высказывания приятно читать.
Зато Алексея это очень разозлило. "Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких мудаков, как вы! Жду!", – гневно заявил олимпийский чемпион.
28 Ноя 2019 в 10:46 PST
Самодурова поспешила успокоить Ягудина. Она попросила спортсмена не уподобляться злопыхателю.
"Зачем так грубо, Леша?", – недоумевает фигуристка.
Напомним, в этом году девушка получила титул чемпионки Европы. А в прошлом ей удалось стать бронзовым призером этапа Гран-при "Скейт Америка".