17-летняя фигуристка Софья Самодурова попала под обстрел критиков. За нее вступился заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

17-летняя фигуристка Софья Самодурова попала под обстрел критиков. За нее вступился заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.Девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Один из подписчиков попытался задеть юную особу, оставив злобный комментарий: "Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь".Софья не захотела вступать в конфликт, поэтому ответила довольно сухо и коротко. Она поблагодарила хейтера и добавила, что подобные высказывания приятно читать.Зато Алексея это очень разозлило. "Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких мудаков, как вы! Жду!", – гневно заявил олимпийский чемпион.28 Ноя 2019 в 10:46 PSTСамодурова поспешила успокоить Ягудина. Она попросила спортсмена не уподобляться злопыхателю."Зачем так грубо, Леша?", – недоумевает фигуристка.Напомним, в этом году девушка получила титул чемпионки Европы. А в прошлом ей удалось стать бронзовым призером этапа Гран-при "Скейт Америка".