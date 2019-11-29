Российская актриса Алена Бабенко раскрыла свой очередной талант. Никто не мог предположить, что у нее прекрасные вокальные данные.

Российская актриса Алена Бабенко раскрыла свой очередной талант. Никто не мог предположить, что у нее прекрасные вокальные данные.Звезда решила перепеть Аллу Пугачеву. Она выбрала песню "Айсберг". Кроме того, она сменила имидж, чтобы больше походить на Примадонну. Для поддержания амплуа Алена надела парик, накрутив пряди в локоны.Запись своего исполнения она опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте. "Настроение – Алла Пугачева 😉", – гласит надпись под видео.Поклонники не ожидали, что актриса обладает такими вокальными способностями. При этом, многие отметили, что у Бабенко получилось перепеть Пугачеву. "Не хуже оригинала!", "Теперь у меня сомнение: а Пугачева ли эту песню пела?", – не скрывали своего удивления подписчики."Алена лучше Аллы!", – заявил обожатель.Тем не менее, некоторые не поддержали знаменитость. "Ой,не надо...Оставайтесь самой собой", "Фу!", "Старит такая прическа", – критиковали злопыхатели.