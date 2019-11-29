Российская актриса Алена Бабенко раскрыла свой очередной талант. Никто не мог предположить, что у нее прекрасные вокальные данные.
Российская актриса Алена Бабенко раскрыла свой очередной талант. Никто не мог предположить, что у нее прекрасные вокальные данные.
Звезда решила перепеть Аллу Пугачеву. Она выбрала песню "Айсберг". Кроме того, она сменила имидж, чтобы больше походить на Примадонну. Для поддержания амплуа Алена надела парик, накрутив пряди в локоны.
Запись своего исполнения она опубликовала на своей странице в Инстаграм-аккаунте. "Настроение – Алла Пугачева 😉", – гласит надпись под видео.
Поклонники не ожидали, что актриса обладает такими вокальными способностями. При этом, многие отметили, что у Бабенко получилось перепеть Пугачеву. "Не хуже оригинала!", "Теперь у меня сомнение: а Пугачева ли эту песню пела?", – не скрывали своего удивления подписчики.
"Алена лучше Аллы!", – заявил обожатель.
Тем не менее, некоторые не поддержали знаменитость. "Ой,не надо...Оставайтесь самой собой", "Фу!", "Старит такая прическа", – критиковали злопыхатели.