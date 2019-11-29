В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский Арсенал на поле домашнего стадиона Эмирейтс в Лондоне проиграл немецкому Айнтрахту со счетом 1:2.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы английский "Арсенал" на поле домашнего стадиона "Эмирейтс" в Лондоне проиграл немецкому "Айнтрахту" со счетом 1:2.У победителей встречи дубль оформил Даити Камада (55-я, 64-я минуты), а у хозяев поля единожды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг (45+1).В параллельной игре группы F португальский "Гимарайнш" сыграл вничью с бельгийским "Стандардом". Таким образом, в квартете с десятью очками лидирует "Арсенал", второе место занимает "Айнтрахт" (9 очков), третье – "Стандард" (7), четвертое – "Гимарайнш" (2).В заключительном туре подопечные Унаи Эмери в четверг, 12 декабря, на выезде сыграют с бельгийской командой, а "орлы" в тот же день примут коллектив из Португалии.