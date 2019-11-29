У мальчика детский церебральный паралич, требуется помощь на лечение.

У мальчика детский церебральный паралич, требуется помощь на лечение.Арсению Карпушову из Гусь-Хрустального 4 года. Мальчик не может самостоятельно сидеть, ходить.У него детский церебральный паралич. Эпилепсия. Болен с рождения.Екатерина Карпушова, мама Арсения: «Он родился в тяжелых родах. Ну, было небольшое отставание в развитии, а после прививки АКДС у него случился приступ эпилепсии. И он вообще перестал держать голову, вообще развиваться перестал.»В семье растут двое мальчишек. Старшему Егору 8. Здоровый, учится в школе. Арсений - желанный ребенок. Беременность запланированная. И несмотря на тяжелый диагноз, родители рук не опускают. Делают все возможное, чтобы ребенок развивался.Екатерина Карпушова, мама Арсения: «Мы много всего делаем. Мы уже были и в Таганроге 2 раза, дельфинотерпию прошли и в «Решме» были, постоянные курсы массажа. В институте мы тоже прошли 2 курса реабилитации. После каждого курса реабилитации у него есть успехи. У нас заработали руки. Мы стали держать голову, сидеть, стоять на четвереньках, пытаемся немножко ползать, стал вообще очень активный. Игрушками интересуется.»А еще у него улучшилось зрение. Раньше вообще считали Арсения незрячим. Мальчику помогли в московском Институте медицинских технологий. Средства на лечение собирали сами. В семье работает только папа. Врачи института Медицинских исследований считают, что у Арсения большие шансы на выздоровление. Мальчик нуждается в госпитализации в институт для продолжения восстановительного лечения. Стоимость курса - 199 430 рублей. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта соберут 155 тысяч 430 рублей, не хватает 44 тысячи рублей. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ" . Стоимость одного сообщения -75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайтеВера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.ДЛЯ ПОМОЩИ АРСЕНИЮ ОТПРАВЬТЕ СМС-СООБЩЕНИЕ СО СЛОВОМ "ДЕТИ" НА НОМЕР 5542, стоимость сообщения - 75 рублей