Единороссы разрабатывают законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом рассказал глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, инициатива была поддержка председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

Единороссы разрабатывают законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом рассказал глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, инициатива была поддержка председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.Взимаемые с граждан комиссии за оплату обязательных платежейсоставляют от 0,5 до 2% вне зависимости от того, каким способом совершаетсяплатеж, напомнил парламентарий. "Более того, в ряде случаев потребителиплатят фактически двойную комиссию – тому банку, через который платят, и банку,в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация", – отметил Неверов.По решению Федеральной антимонопольной службы с 2021 годатакая практика прекратится. Но это все равно несправедливо, ведь людиоплачивают не только услуги ЖКХ, но и отдают деньги за сам факт платежа, сказалруководитель фракции "ЕР" в Госдуме.По его словам, банк может зарабатывать на услугах икоммерческих платежах. "Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство",– подчеркнул парламентарий.Вопрос о несправедливости комиссий за оплату коммунальныхуслуг постоянно поднимают граждане, рассказал единоросс. По его словам,партийцы обсуждали законопроект с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Речьидет не только об оплате ЖКХ, но и о пошлинах и штрафах, отметил он.Кроме того, сейчас Госдума готовит ко второму чтениюнормативно-правовой акт об отмене так называемого "банковскогороуминга". Россиянам больше не придется платить комиссии за перевод междурегиональными подразделениями одного банка. Это обеспечит свободу перемещенияденег на отечественном финансовом рынке и защитит интересы потребителей.