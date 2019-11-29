Единороссы разрабатывают законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом рассказал глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, инициатива была поддержка председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Единороссы разрабатывают законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам. Об этом рассказал глава фракции "ЕР" в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, инициатива была поддержка председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Взимаемые с граждан комиссии за оплату обязательных платежей
составляют от 0,5 до 2% вне зависимости от того, каким способом совершается
платеж, напомнил парламентарий. "Более того, в ряде случаев потребители
платят фактически двойную комиссию – тому банку, через который платят, и банку,
в котором обслуживается ресурсоснабжающая организация", – отметил Неверов.
По решению Федеральной антимонопольной службы с 2021 года
такая практика прекратится. Но это все равно несправедливо, ведь люди
оплачивают не только услуги ЖКХ, но и отдают деньги за сам факт платежа, сказал
руководитель фракции "ЕР" в Госдуме.
По его словам, банк может зарабатывать на услугах и
коммерческих платежах. "Но оплата ЖКХ – это не услуга, это обязательство",
– подчеркнул парламентарий.
Вопрос о несправедливости комиссий за оплату коммунальных
услуг постоянно поднимают граждане, рассказал единоросс. По его словам,
партийцы обсуждали законопроект с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Речь
идет не только об оплате ЖКХ, но и о пошлинах и штрафах, отметил он.
Кроме того, сейчас Госдума готовит ко второму чтению
нормативно-правовой акт об отмене так называемого "банковского
роуминга". Россиянам больше не придется платить комиссии за перевод между
региональными подразделениями одного банка. Это обеспечит свободу перемещения
денег на отечественном финансовом рынке и защитит интересы потребителей.