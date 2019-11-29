Сторожевая собака загрызла зараженное лесное животное.

23 ноября подозрительно смелая лисица проникла на территорию базы отдыха у деревни Суханиха Ковровского района, где ее немедленно загрызла сторожевая собака, сообщил сегодня портал IKOVROV.Через день, прибывшие на место происшествия сотрудники ветеринарной станции выехали на место, чтобы ввести собаке вакцину против бешенства. Труп лисы они увезли на ветеринарную станцию, где после проведенных анализов подтвердилось - лиса была зараженной бешенством.Ветеринарная служба просит обо всех случаях подозрительного поведения животных сообщать в районную ветстанцию по тел. 2-14-20, 2-27-49