В норвежском Шушене стартовал сезон мирового биатлона: на первом этапе Кубка IBU состоялась спринтерская гонка мужчин. Гонку на 10 км выиграл немец Лукас Фратцшер. Лучшим из россиян стал Кирилл Стрельцов, который замкнул первую восьмерку.

В норвежском Шушене стартовал сезон мирового биатлона: на первом этапе Кубка IBU состоялась спринтерская гонка мужчин. Гонку на 10 км выиграл немец Лукас Фратцшер. Лучшим из россиян стал Кирилл Стрельцов, который замкнул первую восьмерку.Победитель с одним промахом показал время 28 мин. 33,1 сек. Вторым стал австриец Харальд Леммерер, третьим – норвежец Александр Андерсен. Россияне оказались не слишком точны на стрельбище, да и ногами проиграли фаворитам заметно.У Стрельцова и Карима Халили (12-е место) – по два промаха, Ильназ Мухамедзянов (11-е) четыре раза послал пули в "молоко", три других наших биатлониста получили на стрельбе "неуд": по 5 промахов на счету Василия Томшина (42-е место), Андрея Вьюхина (57-е) и Александра Поварницына (59-е).