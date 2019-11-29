Новость для девятиклассников и их родителей. года. Теперь ученикам не получится просто зазубрить ответы, они должны будут показать применение знаний на практике.

Новость для девятиклассников и их родителей. года. Теперь ученикам не получится просто зазубрить ответы, они должны будут показать применение знаний на практике.Как сообщает Федеральный институт педагогических измерений, изменения коснулись обществознания, истории, физики и математики. В математику включен новый блок практических задач, в русском языке появится сжатое изложение - где ученики будут использовать тексты разных жанров. Больше всего изменится обществознание - заданий будет меньше, но зато добавилось одно на понимание таблицы. Ответ нужен развернутый. А для сдающих историю от учеников потребуется умение читать карты. В общем, теперь никто не скажет, что экзамен не творческий.