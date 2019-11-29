Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в беседе с Дни.ру прокомментировал слухи о романе с вокалисткой Еленой Ваенгой. Артист признался, что много лет назад изменял жене.

Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в беседес "Дни.ру" прокомментировал слухи о романе с вокалисткой Еленой Ваенгой. Артистпризнался, что много лет назад изменял жене.В конце 2013 года Интарс Бусулис познакомился с певицейЕленой Ваенгой. Артистка сама вышла на латвийского певца. высоко оценив музыкальнуюподачу, необычную манеру исполнения и природный артистизм Интарса Еленапригласила его сотрудничать.Вместе вокалисты записали дуэт на песню "Нева", которыйочень полюбился публике. Композиция Бусулиса и Ваенги стала ротироваться намногих российских радиостанциях, попала в хит-парады.За взлетом популярности последовала череда различных сплетеноб участниках дуэта. Появились слухи, дескать, между российской вокалисткой и латвийскимпевцом роман. В интервью изданию "Дни.ру" Интарс Бусулис рассказал, какиеименно отношения его связывали с Еленой Ваенгой."У нас с Еленой в отношениях все в порядке. Все только продолжается.Я знаю, что были такие сплетни, а сплетни я люблю. Я люблю это все… Бросать,чтобы говорили еще. Но сейчас могу сказать, что у нас были творческиеотношения. Никогда у нас не было ни ссоры, ни секса. Нравится мне Лена какчеловек: искренний, с открытой душой, я могу быть самим собой в ее компании", – поделился артист.15 Ноя 2019 в 5:20 PSTИнтарс Бусулис уверяет, что счастливо женат, у него четверодетей, романы на стороне он не заводит. Измены, по его мнению, дело хлопотное."Писька на замок! Нельзя. Так много проблем. Надо телефонспрятать дома, какие-то эмейлы, письма читать. На "Фейсбук" не дай бог что-тоне то лайкнуть. Так много проблем. Я не хочу", – засмеялся .Артист не стал скрывать, что в начале их отношений с женой он действительно "ходил налево". Однако, когда их отношения окрепли, вокалист переосмыслил свое поведение и выбрал моногамию."Бывало, но мы все это с Ингой пережили. Прошло оченьмного-много лет", – сказал