Центральный банк отозвал лицензию у Осколбанка. Организация не сможет осуществлять банковские операции с 29 ноября 2019 года, сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора. Согласно ..

Центральный банк отозвал лицензию у Осколбанка. Организация не сможет осуществлять банковские операции с 29 ноября 2019 года, сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.Согласно официальному приказу зампреда ЦБ Василия Поздышева, Осколбанк неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты. Кроме того, организация не отправляла в уполномоченные органы данные о финансовых операциях, подлежащих контролю, передает телеканал "".