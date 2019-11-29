Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Региональное управление МВД обнародовало видео с места трагедии.

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Региональное управление МВД обнародовало видео с места трагедии.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 28 Ноя 2019 в 2:58 PSTСтрашная авария произошла в первой половине дня 28 ноября на четвертом километре дороги, соединяющей Буйнакск с селом Талги, а спровоцировал ее 25-летний водитель "шестерки". Рванув на обгон, он необдуманно выехал на встречную полосу и тут же врезался в Mitsubishi Lancer.От удара помятые машины вылетели на обочину. К моменту прибытия медиков оба водителя и двое пассажиров были мертвы. Еще двоих пострадавших доставили в больницу, врачи оценивают их состояние как критическое.