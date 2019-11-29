В Магнитогорске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным Металлургом и московским ЦСКА. Хозяева льда не справились с действующим обладателем Кубка Гагарина, уступив сопернику со счетом 1:3. Для Магнитки это поражение стало пятым подряд.

В Магнитогорске состоялась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Металлургом" и московским ЦСКА. Хозяева льда не справились с действующим обладателем Кубка Гагарина, уступив сопернику со счетом 1:3. Для "Магнитки" это поражение стало пятым подряд.В составе красно-синих шайбы забросили Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18-я) и Павел Карнаухов (31-я). Единственный гол у "Металлурга" оказался на счету Николая Кулемина (57-я).ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков после 32 игр. Команда Ильи Воробьева с 34 баллами занимает седьмое место на Востоке.