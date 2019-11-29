Недавно Сеть бурлила домыслами о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались. Стало известно, что пианистка и певец вскоре вместе покинут Россию. Любопытной новостью поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Недавно Сеть бурлила домыслами о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались. Сталоизвестно, что пианистка и певец вскоре вместе покинут Россию. Любопытной новостью поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.Эксперт рассказал, что ужевторой раз за неделю встретился с Виталиной и Прохором. Их пригласили напресс-конференцию "Тартус-тур" и "Хайнань Эйрлайнс" в качестве почетных гостей.Манукян был спикером на мероприятии.По словам собеседника"Дни.ру", в финале брифинга Цымбалюк-Романовской и Шаляпину вручили путевку вКитай, на курорт Хайнань. "Полетят они туда на ультрасовременном ДримлайнереБоинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину.Первый рейс Дримлайнера со "звездным десантом" стартует 26 декабря", – сообщилподробности Вадим Манукян.Появилась запись о скоромотбытии из России и в "Инстаграм" пианистки. "Тем временем мыс Прохором Шаляпиным стали не только "Лидерами мнений", но исчастливыми обладателями поездки на остров Хайнань. Благодарим генерального директора "Тартус-тур"Юрия Голубева за такой приятный сюрприз и желаем грандиозных успехов в развитиии процветании нового направления в сотрудничестве с HainanAirline",– похвасталась знаменитость.28 Ноя 2019 в 4:08 PSTНапомним,ранее в Сети появился слух о том, что Якобыв их отношениях произошел разлад. Однако вскоре стало понятно, что влюбленные вместе,и все у них на личном фронтезамечательно.