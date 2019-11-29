Недавно Сеть бурлила домыслами о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались. Стало
известно, что пианистка и певец вскоре вместе покинут Россию. Любопытной новостью поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Недавно Сеть бурлила домыслами о том, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин расстались. Стало
известно, что пианистка и певец вскоре вместе покинут Россию. Любопытной новостью поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.
Эксперт рассказал, что уже
второй раз за неделю встретился с Виталиной и Прохором. Их пригласили на
пресс-конференцию "Тартус-тур" и "Хайнань Эйрлайнс" в качестве почетных гостей.
Манукян был спикером на мероприятии.
По словам собеседника
"Дни.ру", в финале брифинга Цымбалюк-Романовской и Шаляпину вручили путевку в
Китай, на курорт Хайнань. "Полетят они туда на ультрасовременном Дримлайнере
Боинг-787. Вот такие королевские новогодние каникулы ждут Прохора и Виталину.
Первый рейс Дримлайнера со "звездным десантом" стартует 26 декабря", – сообщил
подробности Вадим Манукян.
Появилась запись о скором
отбытии из России и в "Инстаграм" пианистки. "Тем временем мы
с Прохором Шаляпиным стали не только "Лидерами мнений", но и
счастливыми обладателями поездки на остров Хайнань. Благодарим генерального директора "Тартус-тур"
Юрия Голубева за такой приятный сюрприз и желаем грандиозных успехов в развитии
и процветании нового направления в сотрудничестве с Hainan
Airline",
– похвасталась знаменитость.
28 Ноя 2019 в 4:08 PST
Напомним,
ранее в Сети появился слух о том, что Якобы
в их отношениях произошел разлад. Однако вскоре стало понятно, что влюбленные вместе,
и все у них на личном фронте
замечательно.