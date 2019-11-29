Ему предъявлено ещё два обвинения за получение взяток

Во Владимире бывший вице-губернатор по строительству Дмитрий Хвостов вновь предстанет перед судом по делу о получении взятки. Его обвиняют в получении взятки в размере 10 млн рублей и двух дорогих гаджетов, сообщает СК РФ по Владимирской области.Напомним, и штрафу в размере 28 млн рублей. Суду удалось доказать 4 случая получения им взяток на сумму 20 млн рублей.На этот раз Следственный комитет РФ по Владимирской области предъявил Хвостову ещё два эпизода преступной деятельности. По версии следствия, в 2015 году он способствовал снятию запрета на строительные работы, за что в качестве вознаграждения получил два дорогих мобильных телефона стоимостью более 100 тысяч рублей.Также, по информации СК, в 2015 году вице-губернатор помогал как можно скорее утвердить проект планировки на территории города Владимира, за что получил взятки в размере 10 млн рублей. К сожалению, о каких именно строительных компаниях и их проектах идёт речь – не уточняется. Но Хвостов, как и в предыдущих случаях, свою вину отрицает.