МЧС просит всех быть осторожнее

Дороги во Владимире начинают покрываться наледью. МЧС России по Владимирской области рекомендует быть осторожнее, как водителям, так и пешеходам.Несмотря на то, что дорога выглядит сухой, она покрыта тонким, едва заметным слоем наледи, на котором машину может уйти в занос, а пешеход поскользнуться.МЧС России по Владимирской области напоминает о том, что такие условия повышают риски возникновения происшествий и рекомендует всем быть предельно осторожными на дорогах.