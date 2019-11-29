В Судьбе человека Наталья Гудкова вспоминает о распавшемся из-за бытовых проблем первом браке и мужчине, от которого она родила второго сына. Он был женат, и когда актриса решила откровенно поговорить с женой любимого мужчины, оказалось, он совсем не таков, каким она себе его представляла.

В "Судьбе человека" Наталья Гудкова вспоминает о том, как с детства шла по жизни "как ниточка за иголочкой" за своим братом-близнецом: вместе они учились в школе, когда было надо, она за него заступалась, потом вместе они оказались в киношколе.Там Наталья и поняла, что ей нравится выступать на сцене и поступила в Школу-студию МХАТ.Там она познакомилась и влюбилась в Дениса Манохина, который тоже учился на актера. Студенты поженились, а на последнем курсе Гудкова родила сына Колю.Мама Натальи была в шоке от этого брака – даже поседела. Она считала, что Коля – мальчик из Тольятти – женился на дочери ради московской прописки.Брак их не выдержал бытовых трудностей: в Николая были сложности с работой, финансово семью приходилось тащить Наталье. В итоге они развелись, Гудкова стала работать еще больше и в итоге надорвалась.Актриса вспоминает, что у нее очень сильно стала болеть спина, в результате полгода она лежала пластом, и поднять ее на ноги смогли только после операции.Вскоре она вновь вернулась к съемкам и встретила мужчину, который покорил ее своей интеллигентностью и манерами. От него Наталья родила второго сына.О том, что любимый мужчина женат, она узнала не сразу. Когда ей надоело "делить" любимого с другой женщиной, она решилась на откровенный разговор с его женой. Наталья надеялась, что она разведется, ведь в том союзе детей не было.Однако разговор оказался совсем не таким, как она ожидала: у актрисы открылись глаза на мужчину, которым она восхищалась, так что впоследствии Наталья даже просила прощения у его жены."Довыбираалась". Так с иронией комментирует теперь Наталья тот свой выбор.Чем шокировал Гудкову этот разговор, и что она поняла про отца своего второго сына? Не жалеет ли, что распался ее первый брак? Какие ошибки сделала в нем сама актриса? Общаются ли ее дети с отцами? И как вспоминает работу со Збруевым в фильме "Кожа саламандры" и съемки в сериале "Солдаты"?Об этом Наталья Гудкова рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".