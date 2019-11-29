Уж кто-кто, а певица Настя Каменских точно умеет удивлять. Исполнительница в очередной раз сразила всех наповал своим оригинальным аутфитом.

Уж кто-кто, а певица Настя Каменских точно умеет удивлять. Исполнительница в очередной раз сразила всех наповал своим оригинальным аутфитом.Артистка побывала на вечеринке модного бренда одежды, где, судя по всему, имела оглушительный успех. Ведь для выхода в свет супруга Потапа выбрала крайне необычный наряд.Она облачилась в воздушное платье черного цвета из фатина, выполненное в готическом стиле. Дополнили образ длинные серьги с драгоценными камнями и кружевной чокер на шее. А главное вышенкой на торте стала полупрозрачная маска, закрывающая большую половину лица. К слову, волосы Настя собрала в высокий пучок.Накануне торжества Каменских опубликовала снимок в своем Инстаграм-аккаунте, на котором она запечатлена в своем экстравагантном аутфите. После увиденного фото мнение поклонников разделилось, сообщает .Некоторым внешний вид звезды пришелся по вкусу. "Роскошная! Как всегда, собственно!", "Бесконечно красивая!", "Вау! Всегда нереальные, обалденные, суперские наряды!", – восторгались пользователи Сети."Очень эффектно!", – призналась фанатка.Но другая часть подписчиков обвинила исполнительницу в плагиате. "Вот это закос под Maruv, конечно, знатный!", "Это же Maruv маска!", – возмущались злопыхатели.