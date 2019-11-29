Бывший президент Польши Лех Валенса был госпитализирован в минувший четверг. Об этом политик рассказал на своей странице в Фейсбуке, опубликовав фотографию, где он лежит на больничной ..

Бывший президент Польши Лех Валенса был госпитализирован в минувший четверг. Об этом политик рассказал на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав фотографию, где он лежит на больничной койке, передает телеканал "".Помощник Мирослав Щерба пояснил, что экс-президенту предстоит плановая операция на глаза. Как долго политик пробудет в госпитале, пока неизвестно, сообщает "".Напомним, Лех Валенса был президентом Польши с 1990 по 1995 год. Он является первым руководителем профсоюза "Солидарность". В 2017 году политика доставили в больницу из-за проблем с системой кровообращения.