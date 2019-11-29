В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов.

Москва выиграла премию World Travel Awards в номинации Лучшее туристское направление. Город. Помимо российской столицы, в этой номинации были представлены крупнейшие города мира: Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети В контакте.Москву номинировали на премию World Travel Awards сразу в трех основных номинациях: Лучшее направление фестивального и событийного туризма (World’s Leading Festival & Event Destination), Лучшее направление для спортивного туризма (World’s Leading Sports Tourism Destination) и Лучшее туристское направление. Город (World’s Leading City Destination).Организаторы премии также заявили Москву еще в двух номинациях: Лучшее направление в сфере делового туризма (World’s Leading Business Travel Destination) и Лучшее культурное направление. Город (World’s Leading Cultural City Destination).Международную премию World Travel Awards учредили в 1993 году. Она считается одной из наиболее престижных наград в области туризма. Премию также называют туристическим Оскаром.Награждение победителей World Travel Awards состоялось 28 ноября на гранд-финале, который прошел в городе Маскат (Оман). В 2019 году премия вручается более чем в 80 номинациях. Наградами отмечают лучшие отели, авиалинии, а также наиболее привлекательные города, курорты и достопримечательности. Всего в 2019 году было заявлено более одной тысячи участников.В 2020 году гранд-финал World Travel Awards впервые пройдет в Москве. Такое решение приняли организаторы премии.