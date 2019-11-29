Американский архиепископ с владимирскими корнями. 29 ноября 1878 года в уездном городке Судогда Владимирской губернии родился Иван Иванович Чернов

Американский архиепископ с владимирскими корнями. 29 ноября 1878 года в уездном городке Судогда Владимирской губернии родился Иван Иванович Чернов, которому суждено было стать одним из высших священнослужителей Русской православной церкви за границей. По окончании Владимирской духовной семинарии и Московской духовной академии, магистр богословия Чернов принял монашество с наречением имени Иероним. Служил в Курской епархии. После большевистского переворота в 1919 года вынужденно покинул Россию, переселившись в Югославию. В 1922 году назначен начальником Русской Духовной миссии в Иерусалиме. С 1935 года в сане епископа принял Монреальскую и Восточно-Канадскую епархии Американской православной церкви за границей. Позже владыка Иероним был возведён в сан архиепископа Детройтского и Флинтского. Скончался в 1957 году. В Знаменском православном соборе Нью-Йорка находится чудотворная икона Божьей Матери «Курская Коренная», которую наш земляк спас от поругания, покидая Россию навсегда.Валерий Скорбилин