Продавец-кассир похитил 14 тысяч рублей путем аннулирования чеков о приобретении товаров.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города Собинка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В конце октября текущего года при проведении проверки в одном из магазинов районного центра была выявлена недостача в сумме 14 тысяч рублей.Сотрудниками полиции проведен комплекс мероприятий, в ходе которых установлено, что в период с 3 по 15 октября 2019 года молодой человек, занимавший должность продавца-кассира, воспользовался своим служебным положением и похитил указанную сумму денег путем аннулирования чеков о приобретении товаров.Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Вину в совершении преступления фигурант признал.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.