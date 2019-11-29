Бывший футболист Локомотива Дмитрий Тарасов вновь решил пойти в суд, чтобы ему назначили меньшую сумму алиментов на дочь от первого брака - 15 тысяч рублей. Он аргументирует это тем, что сейчас без работы, а нынешняя жена ждет второго ребенка, при этом от роскошной жизни Тарасов не отказывается.

Бывший полузащитник футбольной сборной России и "Локомотива" Дмитрий Тарасов вновь решил пойти в суд, чтобы ему назначили меньшую сумму алиментов на дочь Ангелину от предыдущего брака.Если раньше он намеревался платить размере 50 тысяч рублей вместо положенных 400, то сейчас пытается "выбить" алименты в размере чуть больше 15 тысяч рублей, пишет StarHit.Сейчас футболист нигде не играет, однако в его соцсетях то и дело появляются фотографии, судя по которым он ни в чем себе не отказывает: шикарные автомобили, роскошные особняки, отдых на фешенебельных курортах.Отказываться от всех этих благ Тарасов явно не собирается, но при этом заявляет, что у него мать на иждивении, ипотека, нет работы и постоянного дохода, а в новой семье ожидается появление еще одного малыша.Ранее из-за огромного долга по алиментам имущество футболиста было арестовано судебными приставами. Только после этого Тарасов погасил долг, но стал судиться за снижение размера алиментов.В браке с Оксаной – первой женой Тарасова – в 2009 году родилась дочь Ангелина, но через 2 года они расстались. Затем экс-футболист "Локо" был женат на телеведущей Ольге Бузовой. Развод с ней тоже был скандальным.Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко, у них есть дочь Милана, и супруга ждет второго ребенка.