Португальский Спортинг в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил голландскую команду ПСВ, забив четыре безответных мяча – 4:0. Львы одержали четвертую победу кряду и досрочно вышли в плей-офф турнира.

Португальский "Спортинг" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил голландскую команду ПСВ, забив четыре безответных мяча – 4:0. "Львы" одержали четвертую победу кряду и досрочно вышли в плей-офф турнира.У победителей встречи дубль оформил Бруну Фернандеш (15-я, 64-я минуты) и по разу отличились Луис Феллипе (9) и Жереми Матье (42)."Спортинг" с 12 очками лидирует в группе D, а ПСВ расположился на третьей строчке, имея в активе семь очков. В заключительном туре "зелено-белые" на выезде сыграют с австрийской командой ЛАСК, а "красно-белые" примут норвежский "Русенборг".