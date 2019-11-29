Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию реальной угрозой для НАТО и призвал спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады дать ей решительный отпор. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал жесткий ответ на подобное заявление.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал Россию реальной угрозой для НАТО и призвал спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады дать ей "решительный отпор".Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев дал жесткий ответ на подобное заявление.Российский сенатор обратил внимание на то, что Североатлантический альянс не приспособлен для того, чтобы противостоять современным угрозам. "НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям", – цитирует Константина Косачева.В результате военному блоку приходится придумывать себе проблемы. "Эта повестка дня, в том числе, в будировании истории с некой угрозой, которая исходит от России, и необходимостью перед этой угрозой дополнительно сплачивать ряды государств-членов НАТО", – уверен сенатор. Он подчеркнул, что ничего другого в словах британского министра обороны не усматривает.Материал дополняется.