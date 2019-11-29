Террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военных в Мали. Во вторник там столкнулись два вертолета. Погибли все, кто был на борту.

Террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за гибель 13 французских военных в Мали. Во вторник там столкнулись два вертолета. Погибли все, кто был на борту.Машины были обстреляны с земли спецподразделением террористов. Ранее сообщалось, что оружие им поставляли Штаты. А одного из ключевых руководителей — гражданина Грузии Аль Бара Шишани — задержали две недели назад на Украине, передает телеканал "Россия 24".