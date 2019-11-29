Известный мастер игры го из Южной Кореи Ли Седоль заявил журналистам, что завершает свою профессиональную карьеру и главная причина этого решения – невозможность обыграть за доской компьютерную программу. Игрок несколько раз уступил искусственному интеллекту.

Известный мастер игры го из Южной Кореи Ли Седоль заявил журналистам, что завершает свою профессиональную карьеру и главная причина этого решения – невозможность обыграть за доской компьютерную программу. Игрок несколько раз уступил искусственному интеллекту.Бывший многократный чемпион своей страны по игре го, 36-летний Ли Седоль сообщил в интервью корейскому агентству Yonhap: "С появлением искусственного интеллекта в играх го я понял, что больше не нахожусь на вершине. И я не достигну высшего титула, даже если стану "номером один" среди людей. Просто потому, что появилась сущность, которую невозможно победить".Седоль, который выиграл 18 крупных международных турниров и 32 национальных титула, получил известность три года назад, после того как стал единственным человеком, выигравшим у компьютерной программы AlphaGo. В марте 2016-го Седоль выиграл всего один из пяти матчей у еще одной программы, разработанной DeepMind Technologies от Google, проиграв компьютеру четыре других встречи.В декабре 2019 года он вновь сыграет с южнокорейской компьютерной программой HanDol. Технология, разработанная в прошлом году, победила пятерых лучших мастеров го Южной Кореи. Поэтому Ли получит преимущество в два камня, но он не чувствует уверенности в победе."Даже с преимуществом в два камня я чувствую, что проиграю первый матч HanDol. Сейчас не очень слежу за новостями го. Хочу расслабленно сыграть против программы, поскольку уже закончил карьеру, хотя и сделаю все возможное для победы", – сказал Седоль.Правда, есть еще одна причина ухода спортсмена на раннюю пенсию: у Седоля возник конфликт с Корейской ассоциацией го по поводу использования членских взносов. Он покинул организацию в мае 2016 года и судится с ней за ранее вложенные деньги. Мастер рассматривал возможность выступать в профессиональных лигах го в Китае или Японии, но отказался от нее.