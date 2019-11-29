В Италии депутат парламента Флавио Ди Муро решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время заседания.

В Италии депутат парламента Флавио Ди Муро решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время заседания.В тот момент, когда влюбленный попросил микрофон, шло обсуждение законопроекта о ликвидации последствий землетрясений."Слишком часто мы игнорируем настоящие ценности, людей, которых любим", — начал свою речь Флавио Ди Муро. — Мне жаль прерывать работу палаты депутатов, но для меня это особенный день. Элиза, ты выйдешь за меня замуж?".Столь неожиданное заявление вызвало неоднозначную реакцию в зале: кто-то стал аплодировать, а председатель заявил, что подобные вещи в парламенте неуместны. Однако главная цель была достигнута — возлюбленная депутата приняла его предложение.