Под Челябинском школьник угнал такси, которое сам и вызвал. Злоумышленник вызвал автомобиль в городе Коркино. Но не для поездки по адресу, а для криминального предприятия. Он избил ..

Под Челябинском школьник угнал такси, которое сам и вызвал. Злоумышленник вызвал автомобиль в городе Коркино.Но не для поездки по адресу, а для криминального предприятия. Он избил водителя, вышвырнул его из машины и отправился в Челябинск. Угонщика вскоре поймали. Парню грозит срок до восьми лет и штраф до полумиллиона, передает телеграм-канал Mash.