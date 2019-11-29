Тело девятилетнего мальчика со следами пыток обнаружили в лесопарковой зоне в Екатеринбурге. Следователи не исключают, что он погиб от рук матери, которая является членом секты.

Тело девятилетнего мальчика со следами пыток обнаружили в лесопарковой зоне в Екатеринбурге. Следователи не исключают, что он погиб от рук матери, которая является членом секты.Следы на теле ребенка говорят о том, что его перед смертью били плетками, а чтобы он не кричал во время церемонии изгнания бесов, засунули в рот кляп. По предварительной версии, которую приводит "КП-Екатеринбург", он скончался от удушья. Тело бросили близ озера в Ленинском районе города, присыпав его землей и листьями.Оперативники склонны считать, что к расправе причастны родители мальчика. Отца и его друзей, как сообщает E1.ru, уже задержали, а мать скрылась на родине, в Белоруссии. По некоторым данным, она давно состоит на учете у психиатра."Наводку дала сестра женщины. На вопрос: "Где твой сын?", та рассказала, что в октябре вместе с соседкой убила мальчика, а после закопала в парке рядом с озером", — сообщил источник "Комсомолки".Официальных комментариев от МВД и СКР пока не поступало.