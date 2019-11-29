Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства на 31 декабря. По его словам, полноценных выходных Владимир Путин не берет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрылпланы главы государства на 31 декабря. По его словам, полноценных выходных Владимир Путин не берет.ПредставительКремля отметил, что российский лидер не может себе позволить настоящихвыходных. А 31 декабря Владимир Путин будет находиться на рабочем месте так же,как и в другие дни."Я неоднократнорассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у ВладимираПутина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то частьдня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он вчеловеческом понимании находится на работе", – цитирует Пескова . Такжепресс-секретарь президента привел яркое сравнение.Материал дополняется