Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл
планы главы государства на 31 декабря. По его словам, полноценных выходных Владимир Путин не берет.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл
планы главы государства на 31 декабря. По его словам, полноценных выходных Владимир Путин не берет.
Представитель
Кремля отметил, что российский лидер не может себе позволить настоящих
выходных. А 31 декабря Владимир Путин будет находиться на рабочем месте так же,
как и в другие дни.
"Я неоднократно
рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира
Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть
дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в
человеческом понимании находится на работе", – цитирует Пескова . Также
пресс-секретарь президента привел яркое сравнение.
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