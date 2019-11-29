Сложно, но можно. Во Владимирском Управлении федеральной службы судебных приставов журналистам рассказали, как заставить горе-родителей платить алименты .
Сложно, но можно. Во Владимирском Управлении федеральной службы судебных приставов журналистам рассказали, как заставить горе-родителей платить алименты .
В этом году судебные приставы арестовали имущество тысяч должников. Его сумма превысила более 25 млн. рублей. На сегодня самыми эффективными принудительными мерами остаются временное ограничение права выезда за рубеж и использования специального права. Так, с начала года из-за алиментов не смогли выехать за пределы страны более 4,5 тысяч должников, а 1,5 жителей области не смогут сесть за руль. В результате применения этих мер должники вернули своим детям около 80 млн. рублей. Общая же сумма задолженностей по алиментам - около полумиллиарда рублей.
Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области: «Когда должник не является к судебному приставу-исполнителю, не предоставляет информацию, какую зарплату он получает, приходится рассчитывать за должность по среднероссийским показателям, а это, как правило, бывает значительно выше тех доходов, которые он получает.»