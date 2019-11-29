Сложно, но можно. Во Владимирском Управлении федеральной службы судебных приставов журналистам рассказали, как заставить горе-родителей платить алименты .

Сложно, но можно. Во Владимирском Управлении федеральной службы судебных приставов журналистам рассказали, как заставить горе-родителей платить алименты .В этом году судебные приставы арестовали имущество тысяч должников. Его сумма превысила более 25 млн. рублей. На сегодня самыми эффективными принудительными мерами остаются временное ограничение права выезда за рубеж и использования специального права. Так, с начала года из-за алиментов не смогли выехать за пределы страны более 4,5 тысяч должников, а 1,5 жителей области не смогут сесть за руль. В результате применения этих мер должники вернули своим детям около 80 млн. рублей. Общая же сумма задолженностей по алиментам - около полумиллиарда рублей.Наталья Денисенко, руководитель Управления ФССП России по Владимирской области: «Когда должник не является к судебному приставу-исполнителю, не предоставляет информацию, какую зарплату он получает, приходится рассчитывать за должность по среднероссийским показателям, а это, как правило, бывает значительно выше тех доходов, которые он получает.»