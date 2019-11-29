На официальной странице посольства Украины в Великобритании в Твиттер была опубликована жалоба на журналистов британского издания Survival. Украинских дипломатов возмутил тот факт, что те назвали Севастополь городом в России.

На официальной странице посольства Украины в Великобритании в "Твиттер" была опубликована жалоба на журналистов британского издания Survival. Украинских дипломатов возмутил тот факт, что те назвали Севастополь городом в России."Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, который выпускает Международный институт стратегических исследований, где Севастополь указан как часть России", – цитирует "" украинских дипломатов. К своему сообщению они приложили скриншот-доказательство.Судя по прикрепленному изображению, темой номера британского журнала стали "Московские видения", а в качестве иллюстрации на обложке был размещен снимок Сергей Малгавко, сделанный во Владимирском соборе в Севастополе. "Мы ожидаем отМеждународного института стратегических исследований удаления неправильного изображения и отображения правильной информации", – заявили в посольстве Украины.Учитывая настроения, царящие в украинском сегменте Сети, подобная жалоба со стороны украинского посольства в Великобритании практически означает объявление охоты на журналистов Survival. Ранее похожие истории заканчивались массовым преследованием "виновных" в социальных сетях.Материал дополняется.