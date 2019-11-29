В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо на поле стадиона Сведбанк в шведском Мальме проиграло местной одноименной команде со счетом 3:4.

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на поле стадиона "Сведбанк" в шведском Мальме проиграло местной одноименной команде со счетом 3:4.У победителей встречи дубль оформил Маркус Розенберг (48-я, 96-я минуты), а также по разу отличились Расмус Бенгтссон (2) и Эрдаль Ракип (57), а у киевлян мячи забили Виталий Миколенко (18), Виктор Цыганков (39) и Беньямин Вербич (77).В параллельной игре группы В датский "Копенгаген" обыграл швейцарский "Лугано" с минимальным счетом – 1:0. Таким образом, в квартете с девятью очками лидирует "Копенгаген", второе место занимает "Мальме" (8 очков), третье – "Динамо" (6), четвертое – "Лугано" (2).