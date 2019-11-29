Планете угрожает новая гонка вооружений, ареной противостояния может стать и космос. Конфликты в мире все чаще решаются с помощью силы и угроз. Об этом говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ. Заседание прошло в Бишкеке, и председательство в ОДКБ Киргизия сегодня передала России. Что именно будет делать Москва, чтобы свести угрозы для наших стран к минимуму?

Планете угрожает новая гонка вооружений, ареной противостояния может стать и космос. Конфликты в мире все чаще решаются с помощью силы и угроз. Об этом говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ. Это ключевой из пятнадцати документов, который сегодня, 28 ноября, подписали лидеры стран, входящих в оборонную организацию. Заседание прошло в Бишкеке, и председательство в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) Киргизия сегодня передала России. Что именно будет делать Москва, чтобы свести угрозы для наших стран к минимуму?Традиционное киргизское угощение вместо хлеба и соли баурсаки с медом российскому президенту предложили попробовать прямо в аэропорту.Туман был такой, что борт №1 едва виден. В Киргизии резко похолодало до минус пятнадцати, и в загородную резиденцию "Ала-Арча" лидеров стран привозили к самому входу в здание, но последние несколько метров все равно пришлось идти по морозу. Последним на Aurus прибыл Владимир Путин.Сразу после церемонии совместного фотографирования состоялись закрытые переговоры. Между делегациями тоже были консультации. На заседании присутствовали силовые и дипломатические блоки всех шести государств. Что-то увлеченно обсуждали министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Министр обороны Сергей Шойгу зашел в зал в сопровождении киргизского коллеги, но успел переговорить с генералами из Казахстана, Таджикистана и Белоруссии прежде, чем слово взял российский президент."Конечно же, мы будем стремиться и далее укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Считаем полезным продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, их баз, другой информации, источников финансирования. Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии", — заявил Владимир Путин.У организации своя армия — коллективные силы оперативного реагирования. Подразделения подчиняются своему национальному командованию, но проводят совместные учения и, в случае необходимости, способны выступить общим фронтом. Есть даже военно-воздушные силы — вертолеты и самолеты, они как раз находятся в Киргизии. Штурмовики Су-25 находятся на круглосуточном боевом дежурстве, заправлены и готовы подняться в воздух в любую минуту. Вся авиация ОДКБ расквартирована на российской военной базе "Кант", недалеко от Бишкека.Организацией страны руководят по очереди. Как раз сегодня Киргизия передала председательство России, оно включает в себя общие задачи и общие вызовы."Прекращение действий договора "О ликвидации ракет средней и меньшей дальности", неясные перспективы договора "О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" вносят неопределенность в существующие механизмы контроля над вооружениями. Это может повлечь за собой начало новой международной напряженности. Кыргызстан поддерживает усилия России, направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом", — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.Сближает и общая история. На празднование в Москву совместной Победы в Великой Отечественной войне президент сегодня пригласил всех присутствующих:"Ждем лидеров государств, членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года. Мы признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади. И, конечно, особое внимание придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма. В этом месяце профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма".Затем подписали совместные документы о планах сотрудничества. Премьер-министр Армении Никол Пашинян даже сфотографировал после этого бумаги и тут же выложил в социальные сети.С президентом Киргизии Жээнбековым Владимир Путин позже встретился еще и отдельно — между странами давние взаимовыгодные отношения: экономические, политические и военные."Мы сотрудничаем на международной арене очень активно. Мы Вам благодарны за поддержку целого ряда наших инициатив в ООН, на других площадках", — заявил Владимир Путин.ОДКБ готова сотрудничать с любыми международными организациями. Двери открыты — вступить в союз может любая страна, если, конечно, действующие участники не будут против.