Впервые в истории представители коммунистов в Мосгордуме одобрили закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

Впервые в истории представители коммунистов в Мосгордуме одобрили закон о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы.До этого, в течение 10 лет, фракция КПРФ голосовала против предложенных столичным правительством документов.Однако в этом году депутаты от Компартии согласились с тем, что бюджет является исключительным и социально-ориентированным.Как считает политолог Леонид Давыдов, голосование по бюджету показало, что замечания представителей оппозиционных фракций были учтены.В целом эксперты отмечают, что Московская дума стала площадкой как для дискуссий, так и для диалога власти и общества."Сколько угодно можно спорить, ссориться, обвинения выдвигать, но, с другой стороны, городское хозяйство должно продолжать работать", — отметил Леонид Давыдов.Политолог Михаил Виноградов в связи с этим отметил: "Важно, что в этот раз принятие содержания бюджета становилось предметом публичной дискуссии, чего, в общем, не было в прошлые годы". По его словам, с учетом существующих разногласий принятие бюджета можно назвать "заметным событием".