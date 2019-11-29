В середине июля ранее судимый и условно-досрочно освобожденный ковровчанин - подвыпил. И, увидев на улице Дегтярева лежащего на земле пьяного до бессознательного состояния С., обшарил его карманы.

В кармане куртки потерпевшего нашелся кошелек сдвумя тысячами рублей.Несмотря на признание, раскаяние и возмещение ущерба Ковровский городской суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В срок вошло ранее неотбытое Л. наказаниеэ. Плюс отягчающие обстоятельства – рецидив и алкогольное опьянение самого правонарушителя.