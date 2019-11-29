Крымский курорт Mriya Resort & SPА взял сразу четыре престижные награды международной премии World Travel Awards 2019. Церемония оглашения победителей этого туристического Оскара состоялась 28 ноября в Омане.

Крымский курорт Mriya Resort & SPА взял сразу четыре престижные награды международной премииWorldTravel Awards 2019. Церемония оглашения победителей этого "туристического Оскара" состоялась 28 ноября в Омане.Наград престижной международной премии World Travel Awards 2019 удостоилась Москва как лучший туристический город, Санкт-Петербург, как самый привлекательный культурный город. Настоящий букет из призов же собрал крымский курорт Mriya Resort & SPА, который на этом "туристическом Оскаре" был признан лучшим в мире.КомплексMriya Resort & SPА был признан ведущим мировым оздоровительным курортом (номинацияWorld's Leading Wellness Resort 2019), ведущим мировым семейным курортом с виллами класса люкс (номинацияWorld's Leading Luxury Family Resort & Villas 2019) и ведущим мировым курортом для отдыха (номинацияWorld'sLeading Leisure Resort 2019). Четвертую награду получила управляющая компания курорта, которую признали лучшей среди всех, задействованных в сфере туризма и индустрии гостеприимства (номинацияWorld's Leading Travel Management & Development Company 2019).MriyaResort & SPА является первым и единственным в стране курортным комплексом, который каждый год собирает самые престижные мировые награды. Как отметил генеральный директор компании Грант Бабасян, это обстоятельство показывает актуальность государственной стратегии по развитию туризма в России до 2035 года."Мы стремимся создавать качественный туристическийпродукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируяновые традиции гостеприимства в нашей стране", – заметил он. Генеральный директор Mriya Resort & SPА добавил, что своим примером курортный комплекс стремится задать новые стандарты высочайшего уровня для всей отрасли."Хочется верить, что наши победы пойдут на пользуразвития туризма в целом", – подчеркнул Грант Бабасян.Идея развития туризма в России поддерживается на самом высоком уровне. И команда управленцев MriyaResort & SPА не только обеспечивает лучший курорт мира ежегодными победами в международным конкурсах, но и вносит большой вклад а реализацию государственной стратегии развитию туризма.Для поиска новых специалистов, полного раскрытия потенциала сотрудников и повышения их востребованности в сентябре 2019 года под патронажем президента России Владимира Путина был запущен всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства". Управляющий состав курорта Mriya Resort & Spa выступит на нем в качестве экспертов и наставников.Санаторно-курортный комплекс MriyaResort & SPA был построен на южном побережье Крыма в 2014 году по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. За пять лет он удостоился более чем 23 европейских и мировых наград в сфере индустрии гостеприимства. Курорт отвечает всем мировым стандартам и может предложить своим гостям сервис высочайшего уровня.Масштабы MriyaResort & SPA превосходят простой семейный отдых на море. Деятельность комплекса ориентирована на развитие внутреннего туризма в России и на привлечение туристов к отдыху в Крыму.