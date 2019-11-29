«Леонтий Озерников и те, кому не спится…» Поэтический вечер пройдет 1 декабря в Палатах.

«Леонтий Озерников и те, кому не спится…» Поэтический вечер пройдет 1 декабря в Палатах. В этот же день завершит работу выставка художника-дизайнера Леонтия Озерникова.Среди проектов Озерникова – знаменитый владимирский музей «Часы и время», обновленная экспозиция «Старый Владимир», Музей природы, выставка «История Суздаля». Один из последних – дизайн-мистерия «Музей бессонницы». Это пространство ночных видений, где мысли и страхи автора материализуются в героинях мифов и легенд. В гости к художнику придут поэты - молодые и со стажем. Они выйдут к микрофону, чтобы поделиться своими чувствами.