Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от волевой победы своих подопечных над командой Бразилии (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился впечатлениями от волевой победы своих подопечных над командой Бразилии (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.По ходу встречи россияне уступали в счете 1:3. В составе российской команды дубль оформил Кирилл Романов, а также по разу отличились Федор Земсков и Дмитрий Шишин"Показали настоящий русский характер, сыграли очень грамотно в тактическом плане. Все это помогло нам одержать историческую победу, – приводит слова Лихачева ТАСС. – Можно ли считать этот успех официальной заявкой на победу сборной России на чемпионате мира? Не будем торопиться, мы идем от матча к матчу. Сейчас все наши мысли будут о полуфинале".В полуфинале турнира сборная России в субботу, 30 ноября, сыграет с национальной командой Италии, которая в 1/4 финала переиграла Швейцарию со счетом 5:4.