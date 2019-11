Певица Мадонна отменила три концерта в рамках тура Madame X. Артистка написала в Instagram, что вынуждена была отказаться от выступлений по рекомендации врачей, и попросила прощения у поклонников.

Певица Мадонна отменила три концерта в рамках тура Madame X. Артистка написала в Instagram, что вынуждена была отказаться от выступлений по рекомендации врачей, и попросила прощения у поклонников."Для меня большая радость выступать с моим шоу каждый вечер, и отмена выступлений – что-то вроде наказания для меня. Но сейчас я испытываю непреодолимую боль. Я должна отдохнуть и выполнить рекомендации врача, чтобы вернуться с новыми силами и продолжить тур Madame X", – написала исполнительница.Посмотреть эту публикацию в InstagramPlease forgive this unexpected turn of events. Doing my show every night brings me so much joy and to cancel is a kind of punishment for me but the pain I’m in right now is overwhelming and I must rest and follow doctors orders so i can come back stronger and better and continue the Madame ❌ journey with all of you. #madamextheatreПубликация от Madonna (@madonna) 27 Ноя 2019 в 12:28 PSTОтмененные концерты должны были состояться в Бостоне (США). После них у Мадонны запланированы четыре выступления в штате Филадельфия. В конце января 61-летняя певица должна выступить в Лондоне и Париже.Ранее в ноябре сообщалось, что поклонники подали на Мадонну в суд из-за того, что она несколько раз опоздала на концерты. В частности, американец Нейт Холландер подал иск после того, как концерт перенесли на два часа. Шоу должно было начаться в 20:30, однако артистка вышла на сцену в 22:30.