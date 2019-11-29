Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об установлении 31 декабря выходным днем. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий проект закона. По ее мнению, в этот день важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение об установлении 31 декабря выходным днем. Ранее ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий проект закона."Я противник расширения избыточного числа выходных дней, но мне кажется, что этот день — 31 декабря — можно было бы сделать выходным", — сказала Матвиенко.По ее мнению, в этот день важно быть дома, наряжать елку, взрослым общаться с детьми.Как сообщает РИА Новости, Матвиенко сказала, что, если Госдума примет такой закон, она его поддержит. Но при этом количество рабочих дней в году не должно меняться.Между тем министр труда и социальной защиты Максим Топилин сказал, что в этом году сделать 31 декабря выходным днем уже не получится, передает ТАСС."Правительство обычно в октябре принимает решение о переносе на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Поэтому централизованное решение просто принять невозможно", — объяснил министр.Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал, работающие россияне могут получить выходной 31 декабря в том случае, если работодатель предоставит сам дополнительный день отдыха. Это можно сделать в счет отпуска или в качестве отгула за работу в сверхурочное время.В соответствии с производственным календарем новогодние каникулы в 2020 году продлятся с 1 по 8 января, а 30 и 31 декабря 2019 года будут рабочими днями.