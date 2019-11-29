Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Украина рискует остаться без контракта по газу. Так считает лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".В эфире телеканала News One Виктор Медведчук дал оценку нынешнему состоянию переговоров с Москвой. Политик уверен: шансы получить новый контракт равны нулю. Остался только один вариант — продлить еще на год действующее соглашение. Но это не выгодно Киеву, сообщает "Россия 24".Считает, что единственно возможный вариант — это консенсус по газу при участии России, Евросоюза и Украины.Все документы должны согласовать к 13 декабря. До этого планируют провести трехстороннюю встречу на уровне министров.