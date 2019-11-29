Духовник герцогини Сассекской, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал шокирующее заявление. Он встал на защиту Меган Маркл, чем насолил королевской семье.

Духовник герцогиниСассекской, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал шокирующеезаявление. Он встал на защиту Меган Маркл, чем насолил королевской семье.Архиепископ заявил,что очень сочувствует положению жены принца Гарри, за которой все времяохотятся репортеры. Ему жаль, что из-за травли Меган Маркл не может житьспокойно.Священник уверен, что егоподопечная этого не заслужила. Чтобы поддержать герцогиню, он осмелился высказатьсяв целом о монаршей семье. "Я восхищен их преданностью своему делу и чувствудолга. Но, я думаю, они понимают, что их миссия – это практически пожизненныйприговор!" – цитирует духовника Меган Маркл DailyMail.Будущее супруги принца Гарри священник видит в мрачных тонах. По словам Джастина Уэлби, даже есличлены королевской семьи откажутся от титулов и попытаются покинуть пределы Великобритании,журналисты все равно будут за ними следить. Ведь публике всегда будетинтересно, чем заняты принц Гарри и24 Сен 2019 в 10:50 PDTСлова священника вызвали бурю негодования вСети. Его смелые высказывания подогрели слухи о желании и еемужа сбежать из страны в США и начать жизнь обычных людей. Кроме того, британцыпосчитали заявления архиепископаКентерберийского довольно бестактными. По мнению подданных ЕлизаветыII, святой отец опорочил честькоролевской семьи.