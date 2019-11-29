Духовник герцогини
Сассекской, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал шокирующее
заявление. Он встал на защиту Меган Маркл, чем насолил королевской семье.
Духовник герцогини
Сассекской, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби сделал шокирующее
заявление. Он встал на защиту Меган Маркл, чем насолил королевской семье.
Архиепископ заявил,
что очень сочувствует положению жены принца Гарри, за которой все время
охотятся репортеры. Ему жаль, что из-за травли Меган Маркл не может жить
спокойно.
Священник уверен, что его
подопечная этого не заслужила. Чтобы поддержать герцогиню, он осмелился высказаться
в целом о монаршей семье. "Я восхищен их преданностью своему делу и чувству
долга. Но, я думаю, они понимают, что их миссия – это практически пожизненный
приговор!" – цитирует духовника Меган Маркл Daily
Mail.
Будущее супруги принца Гарри священник видит в мрачных тонах. По словам Джастина Уэлби, даже если
члены королевской семьи откажутся от титулов и попытаются покинуть пределы Великобритании,
журналисты все равно будут за ними следить. Ведь публике всегда будет
интересно, чем заняты принц Гарри и
24 Сен 2019 в 10:50 PDT
Слова священника вызвали бурю негодования в
Сети. Его смелые высказывания подогрели слухи о желании и ее
мужа сбежать из страны в США и начать жизнь обычных людей. Кроме того, британцы
посчитали заявления архиепископа
Кентерберийского довольно бестактными. По мнению подданных Елизаветы
II, святой отец опорочил честь
королевской семьи.