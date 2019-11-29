Экс-участник шоу Дом-2 Степан Меньщиков прокомментировал конфликт ведущей телестройки Ксении Бородиной и ее оппонентки. Он с иронией высказался об Алене Водонаевой.

Экс-участник шоу "Дом-2" СтепанМеньщиков прокомментировал конфликт ведущей телестройки Ксении Бородиной и ееоппонентки. Он с иронией высказался об Алене Водонаевой.Шоумен довольно снисходительноотнесся к происходящему между девушками. Он отметил, что по поводу телеведущейи блогера есть отличная фраза."Чем бы дитя нитешилось, лишь бы не кололось", – цитирует Меньщикова . "Пустьрезвятся девочки на потеху публике", – заключил шоумен.Напомним, ранее теледивы устроили грязные разборки. Началовсь все стого, что в интервью на "Ютубе" Ксения Бородина вспомнила затянувшийся конфликтс экс-подругой и бывшей участницей шоу "Дом-2" Аленой Водонаевой.26 Ноя 2019 в 12:34 PSTТелеведущая уверена, что в свое время девушка раскрыла журналистаминформацию о ее второй беременности, что и стало причиной ссоры между ними. Бородина отметила, что теперь даже нехочет произносить фамилию Алены Водонаевой.Материал дополняется