Экс-участник шоу Дом-2 Степан
Меньщиков прокомментировал конфликт ведущей телестройки Ксении Бородиной и ее
оппонентки. Он с иронией высказался об Алене Водонаевой.
Экс-участник шоу "Дом-2" Степан
Меньщиков прокомментировал конфликт ведущей телестройки Ксении Бородиной и ее
оппонентки. Он с иронией высказался об Алене Водонаевой.
Шоумен довольно снисходительно
отнесся к происходящему между девушками. Он отметил, что по поводу телеведущей
и блогера есть отличная фраза.
"Чем бы дитя ни
тешилось, лишь бы не кололось", – цитирует Меньщикова . "Пусть
резвятся девочки на потеху публике", – заключил шоумен.
Напомним, ранее теледивы устроили грязные разборки. Началовсь все с
того, что в интервью на "Ютубе" Ксения Бородина вспомнила затянувшийся конфликт
с экс-подругой и бывшей участницей шоу "Дом-2" Аленой Водонаевой.
26 Ноя 2019 в 12:34 PST
Телеведущая уверена, что в свое время девушка раскрыла журналистам
информацию о ее второй беременности, что и стало причиной ссоры между ними. Бородина отметила, что теперь даже не
хочет произносить фамилию Алены Водонаевой.
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