На прошлой неделе открылось движение по двум первым диаметрам: МЦД-1 Одинцово-Лобня и МЦД-2 Нахабино-Подольск.

Третью линию Московских центральных диаметров "Зеленоград-Раменское" (МЦД-3) планируется открыть через два-три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Следующий этап - МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года", - сказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.По его словам, строительство диаметров целесообразно с экономической точки зрения. К примеру, строительство метро по аналогичным маршрутам обошлось бы в десятки раз дороже.На прошлой неделе открылось движение по двум первым диаметрам: МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Первые две линии МЦД включают 132 километра путей и 57 станций. В будущем их количество увеличится до 66. С 19 станций можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо (МЦК). Всего в проект МЦД войдут пять диаметров.