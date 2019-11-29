Производитель Фризиума – лекарства для детей, страдающих от эпилепсии, подал заявление на регистрацию препарата в России. Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года.

Производитель "Фризиума" – лекарства для детей, страдающих от эпилепсии, подал заявление на регистрацию препарата в России. Экспертиза лекарства может завершиться к марту 2020 года.По словам представителя Минздрава Елены Максимкиной, препарат на регистрацию подала компания "Санофи". В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится, передает РИА Новости."Фризиум" — единственное лекарство, которое способно снять судороги, когда аналоги не работают. В ходе исследований выяснилось, что в ряде эпилептических статусов у детей этот препарат имеет преимущество. По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в России примерно 2-3 тысячи детей, которым нужно это лекарство.Летом несколько женщин были задержаны, когда пытались забрать купленный за рубежом "Фризиум" на почте. Лекарство они покупали для своих детей-инвалидов. Последний случай произошел 15 августа. В отношении Елены Боголюбовой, чей сын страдает тяжелой формой эпилепсии, было возбуждено уголовное дело. Ее дом обыскали, изъяли компьютер. Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Позже возбуждение дела было признано незаконным.Как раз после истории Боголюбовых в рекордные сроки был разработан механизм ввоза в Россию незарегистрированных препаратов. Распоряжением правительства были выделены деньги на закупку.Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.