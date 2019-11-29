27 -28 ноября в Калужской области прошел финал Всероссийского молодежного конкурса Ты - инноватор, который был организован Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ Российский центр содействия молодежному предпринимательству и Министерством образования и науки Калужской области.

27-28 ноября в Калужской области прошел финал Всероссийского молодежного конкурса Ты - инноватор, который был организован Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ Российский центр содействия молодежному предпринимательству и Министерством образования и науки Калужской области.Выступая на открытии мероприятия, директор ФГБУ Российский центр содействия молодежному предпринимательству (Роспредприниматель) Анатолий Зорин отметил: Зачастую молодые люди даже не знают, какие возможности для развития собственного бизнеса сейчас существуют. Цель мероприятий, подобных нынешнему – познакомить молодых инноваторов с опытными наставниками, экспертами, а возможно и со своими будущими инвесторами.Калуга была выбрана для проведения финала конкурса не случайно: сейчас регион является одним из наиболее успешно и динамично развивающихся промышленных и инновационных центров России. Здесь создана развитая система поддержки молодежных инновационных проектов, в том числе несколько бизнес-инкубаторов, которым выделяются субсидии на работу со стартаперами. Успешно работает механизм выделения грантов для предпринимателей. Приветствуя участников мероприятия, и.о. начальника управления экономики и имущественных отношений г. Калуга Виталий Еремеев сказал: Мы оказываем любую поддержку, в том числе информационную: выводим авторов проектов на рынки сбыта, знакомим молодежь с успешными предпринимателями, которые могут поделиться с ними своим опытом. Надеюсь, что этот конкурс даст толчок не только к возникновению новых проектов, но и к их реализации.Представитель калужского экспертного сообщества, директор департамента развития кластерных инициатив и проектов Агентства инновационного развития Калужской области Павел Гранков вот как это комментирует: Мы растим инноваторов буквально со школьной скамьи. В шести городах области открыты Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). А в Обнинске отделения ЦМИТ уже открыты в каждой школе. За 10 лет своего существования Агентство привлекло в инновационную деятельность более 3 млрд рублей. В коммерциализацию инновационных проектов за это время было вложено 649 млн рублей.Образовательная программа финала конкурса, в которой приняли участие 150 молодых инноваторов, была направлена на формирование у молодежи предпринимательского мышления, приобретение навыков ведения бизнеса, создания малых и средних инновационных предприятий. За два дня образовательной программы 26 экспертов поделились практикой реализации инновационных проектов.В финал конкурса вышли участники из разных регионов России. Темы разработок затрагивали инженерные и информационные технологии; спортивные, медицинские, биомедицинские и сельскохозяйственные; экологию и энергоэффективные технологии; транспорт и космические технологии; энергетику и ядерные технологии. Проекты оценивались по параметрам Инновационность, Упаковка проекта (готовность к внедрению) и Коммерциализация.Судьями конкурса выступили директор Международного образовательного центра СНГ по ВИЭ и энергоэффективности при НИУ МЭИ Александр Дорошин, директор Акселератора МФТИ Физтех.Старт Александр Белов, заместитель директора ФГБУ Российский центр содействия молодежному предпринимательству (Роспредприниматель) Владимир Уткин, эксперт по управлению корпоративными знаниями, председатель экспертного совета КМ-альянса Владимир Лещенко, предприниматель, художник, куратор проектов Art&science в Московском политехническом университете (МОСПОЛИТЕХ) Елена Демидова ,генеральный директор АО Чистая планета Владимир Чашников, генеральный директор ООО СЕНСОРИЛАБ Никита Букреев.В номинации Инновационность победила Елена Радкевич (Москва) с проектом Aqua Vega. Разработка предлагает выращивание овощей методом аквапоники. Ее метод позволяет собрать в 6 раз больше овощей с квадратного метра, чем в традиционной сельскохозяйственной практике. Елена поблагодарила организаторов конкурса за предоставленные возможности: Я рада, что наш проект заметили и оценили люди, которые имеют большой опыт работы в бизнесе. Я благодарна властям Калужской области, которые выделили нам участок земли, чтобы мы могли доводить наш проект до стадии коммерческого внедрения.Упаковка была признана лучшей у проекта Электронный диспенсер, который представил Егор Гарголин из Москвы. Проект представил умный дозатор лекарств с облачной платформой, который будет напоминать человеку о времени приема лекарства, что повысит эффективность лечения. Венчурный инвестор Дмитрий Гордиенко прямо во время питч-сессии позвонил в Швейцарию в компанию Новартис. Представитель фармкомпании выразил готовность провести экспертизу проекта на коммерческую ценность.Проект ИТ-платформа: аналитика и бизнес-внедрение Александра Шумилова из Амурской области был признан лучшим в номинации Коммерциализация. Проект позволяет реализовать единый доступ к управлению процессами и создать эффективную систему управления проектом.