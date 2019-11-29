Схема стандартная: 30-летняя женщина и 29-летний мужчина проникали в квартиры пожилых людей, выдавая себя за работников социальных служб и медицинских работников.

Схема стандартная: 30-летняя женщина и 29-летний мужчина проникали в квартиры пожилых людей, выдавая себя за работников социальных служб и медицинских работников. Пока один из злоумышленников отвлекал жертву, другой обчищал квартиру. Брали все, что плохо лежит – деньги, золотые украшения, бытовую технику. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.Похитители не хранили краденое долго, продавали почти сразу, а врученные деньги тут же тратили.Установлена причастность подозреваемых к 3 эпизодам – это квартиры, которые они «брали» вдвоем. 1 хищение было совершено женщиной лично.В настоящее время материалы уголовных дел, соединенных в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает областное УМВД