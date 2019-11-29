29 миллионов рублей неустойки взыскал Арбитражный суд Москвы со скульптора и художника Зураба Церетели по иску московского департамента городского имущества. Спор между Церетели и Москвой возник из-за аренды участка почти в 27 тысяч квадратных метров и долга за его оплату.

29 миллионов рублей неустойки взыскал Арбитражный суд Москвы со скульптора и художника Зураба Церетели по иску московского департамента городского имущества. Спор между Церетели и Москвой возник из-за аренды участка почти в 27 тысяч квадратных метров и долга за его оплату.Договор об аренде участка на Авиамоторной улице был заключен еще 29 сентября 2003 года, напоминает РИА Новости. Здесь располагались мастерские и склады скульптора. В июле 2019 года столичный департамент требовал взыскать с Зураба Церетели более 55 миллионов рублей.Это 21,6 миллиона рублей — долг по арендной плате со второго квартала 2014 года по 30 сентября 2017 года, а еще пени со второго квартала 2009 года по 30 сентября 2017 года в размере более 33,5 миллиона рублей.Зураб Церетели полностью погасил основной долг. Но задолженность по неустойке пересчитали почти до 69 миллионов рублей. Как отметил адвокат Зураба Церетели, запрашиваемая московским департаментом городского имущества сумма исходит из ставки кредитования под 73 процента годовых. Также Церетели попросил суд о соразмерности и разумности требований, а также исключить из расчета 5 миллионов рублей долга за период до третьего квартала 2014 года в связи с пропуском исковой давности. 85-летний Зураб Церетели попросил снизить пени до 9 миллионов рублей.Столичный департамент представил новую сумму требования на 58 миллионов рублей. Суд первой инстанции удовлетворил иск ровно наполовину. Если в течение месяца на решение суда не будет апелляции со стороны Москвы или со стороны Зураба Церетели, то решение о выплате 29 миллионов рублей вступит в силу.Ранее суд в Москве оштрафовал Зураба Церетели на полмиллиона рублей по другому делу о недвижимости. Несколько лет назад знаменитый скульптор взял в аренду участок на западе Москвы, а вскоре пристроил к дому аптеку и цветочный магазин. Эти пристройки оказались самостроем.