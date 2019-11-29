Жительница Москвы пыталась продать своего новорожденного ребенка. Злоумышленницу задержали правоохранители.
По данным РЕН ТВ, женщина не планировала воспитывать малыша и договорилась с ..
Жительница Москвы пыталась продать своего новорожденного ребенка. Злоумышленницу задержали правоохранители.
По данным РЕН ТВ, женщина не планировала воспитывать малыша и договорилась с семейной парой о продаже. Злоумышленница надеялась получить за ребенка 150 тысяч рублей.
Правоохранители вовремя сорвали сделку. В отношении москвички и супругов возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося устанавливаются.